الجدعان معلناً حوافز ضريبية للمستثمرين: السعودية الدولة الوحيدة التي حصلت على 3 تصنيفات إيجابية

وبيّن أن المناطق الاقتصادية تُكمل كل ذلك، والهدف منها تسريع النجاح الذي تم تحقيقه، والتأكد من استكمال النمو وحصد عدد من الفرص التي تم بناؤها في الأعوام الـ7 الماضية، بالإضافة إلى الاستفادة من حركة سلاسل القيمة العالمية.