الجدعان معلناً حوافز ضريبية للمستثمرين: السعودية الدولة الوحيدة التي حصلت على 3 تصنيفات إيجابية

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، عن توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة.
وقال الجدعان، خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة: إننا سنقوم بعمل تخفيضات ضريبية لمدة عشرين عامًا حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.
وأضاف: سنوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائمًا من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية.
وتابع وزير المالية: سنوفر حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات".
وقال وزير المالية إن السعودية هي الدولة الوحيدة التي حصلت خلال العام الحالي على 3 تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الثلاثة.
وأوضح الجدعان أن ذلك يؤكد أن رحلة رؤية السعودية 2030 والتي بدأت قبل 7 سنوات تمضي في الطريق الصحيح، حيث تشهد السعودية نمواً وزخماً بالإضافة إلى ثقة القطاع الخاص.
وبيّن أن المناطق الاقتصادية تُكمل كل ذلك، والهدف منها تسريع النجاح الذي تم تحقيقه، والتأكد من استكمال النمو وحصد عدد من الفرص التي تم بناؤها في الأعوام الـ7 الماضية، بالإضافة إلى الاستفادة من حركة سلاسل القيمة العالمية.
يشار إلى أن اليوم الاثنين شهد انطلاق منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يسلط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين.