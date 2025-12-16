"مسام" ينزع 699 لغمًا في أسبوع ويواصل تطهير اليمن من التهديدات المزروعة عشوائيًّا

وتنوّعت الألغام المنزوعة ما بين لغم واحد مضاد للأفراد، و74 لغمًا مضادًّا للدبابات، و619 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة. وسجّلت محافظة عدن العدد الأكبر، حيث نُزعت 396 ذخيرة غير منفجرة، فيما شهدت محافظة حجة نزع 71 لغمًا مضادًّا للدبابات، و32 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.