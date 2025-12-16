"مسام" ينزع 699 لغمًا في أسبوع ويواصل تطهير اليمن من التهديدات المزروعة عشوائيًّا

تمكّن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 699 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2025 في عدة مناطق يمنية متفرقة، ما يعكس استمرار جهود المملكة في تعزيز سلامة المدنيين والتصدي لمخاطر الألغام.
وتنوّعت الألغام المنزوعة ما بين لغم واحد مضاد للأفراد، و74 لغمًا مضادًّا للدبابات، و619 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة. وسجّلت محافظة عدن العدد الأكبر، حيث نُزعت 396 ذخيرة غير منفجرة، فيما شهدت محافظة حجة نزع 71 لغمًا مضادًّا للدبابات، و32 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.
وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 5 ألغام مضادة للأفراد، و147 ذخيرة غير منفجرة توزعت على مديريات رغوان والوادي ومأرب. كما شهدت محافظات الضالع ولحج وتعز عمليات نزع متفرقة شملت ألغامًا وذخائر غير منفجرة في مديريات متعددة.
وبهذه الحصيلة الأسبوعية، ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر إلى 1,732 لغمًا، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى الآن أكثر من 528,192 لغمًا، كانت قد زُرعت عشوائيًّا وبدون خرائط في المناطق السكنية والطرقات والحقول، مستهدفة الأطفال والنساء وكبار السن.
ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة عبر هذا المشروع الإنساني الرائد، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، في خطوة تهدف إلى حماية الأرواح، واستعادة الأمان، وتمكين اليمنيين من عيش حياة طبيعية وآمنة بعيدًا عن الخوف والموت المفاجئ.