بـ9 مسارات.. "الهيئة الملكية" تعلن بدء المرحلة الثانية من خدمة "حافلات الرياض"

وتفصيلاً، تتضمن هذه المرحلة إضافة 9 مسارات بالإضافة إلى تمديد لمسار رقم 11 والمخصص للحافلات ذات المسار المخصص و 223 حافلة إضافية تخدم الركاب في العديد من أحياء الرياض عبر 500 محطة ونقطة توقف جديدة، ليصل إجمالي المسارات إلى 24 مساراً تخدم من قبل 560 حافلة تغطي أكثر من 1100 محطة و نقطة توقف، وتغطي 1120 كيلومتراً من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر، حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض مع نهاية العام الميلادي الحالي.