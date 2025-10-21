وكيل جامعة أم القرى يفتتح ملتقى "الصحة النفسية في الأزمات والكوارث"

يُذكر أن جامعة أم القرى فعّلت الشهر العالمي للصحة النفسية في عدد من مواقعها بمكة والمحافظات، عبر محاضرات توعوية وورش عمل وأركان استشارية شاركت فيها عمادات وكليات عدة، من بينها عمادة شؤون الطلاب، الكلية الجامعية بالجموم، وكلية الطب بالقنفذة، إلى جانب أقسام شطر الطالبات في الزاهر، تعزيزًا لثقافة العناية بالصحة النفسية ضمن المنظومة الجامعية والمجتمعية.