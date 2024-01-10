"الإبراهيم": العالم يواجه تحديات في الطلب على المعادن النادرة

وأردف: هناك تحديات في الإمدادات وأعتقد أنه يجب التركيز على التطوير، وعلينا النظر إلى تحدي الاستدامة والبيئة، فنحن في بداية عملية ابتكار وتغيير لاستخلاص المعادن وعملية التطوير تشهد تركيزًا أكبر مما كان في الماضي على هذا الجانب، حيث يجب ألا نؤثر على المجتمعات المحلية ونسعى إلى الوصول العادل إلى هذه المواد.