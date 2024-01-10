"الإبراهيم": العالم يواجه تحديات في الطلب على المعادن النادرة

أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم أن المملكة وضعت أولوية للطاقة المتجددة، حيث تستثمر في قطاعات عالمية مما سيساعد قطاع التعدين محليًا.
وقال "الإبراهيم" خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي: العالم يواجه تحديات في الطلب على المعادن النادرة.
وأضاف: علينا النظر إلى السياق العالمي، فهناك تحديات تتعلق بالطلب الذي سوف نرى ازديادًا عليه خاصة خلال الـ 16 عامًا القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالمعادن النادرة والحرجة، وعلاوة على ذلك لدينا خلال الـ 20 سنة إلى الـ 30 سنة القادمة حتى 2050 ثلاثة مليارات طن من الكوبلت والنحاس والليثيوم والعناصر النادرة سيتم التركيز عليها.
وأردف: هناك تحديات في الإمدادات وأعتقد أنه يجب التركيز على التطوير، وعلينا النظر إلى تحدي الاستدامة والبيئة، فنحن في بداية عملية ابتكار وتغيير لاستخلاص المعادن وعملية التطوير تشهد تركيزًا أكبر مما كان في الماضي على هذا الجانب، حيث يجب ألا نؤثر على المجتمعات المحلية ونسعى إلى الوصول العادل إلى هذه المواد.
يُذكر أنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة.
وتشهد أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.