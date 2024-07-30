الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن نتائج الفرز الأول لمرشحي البكالوريوس

وحددت الجامعة يوم الخميس القادم 2024/08/01م موعداً لنهاية فترة تأكيد الفرز الأول للقبول، وذلك عبر بوابة القبول، داعية المتقدمين إلى متابعة طلباتهم عبر بوابة القبول خلال فترات الفرز التي حددتها الجامعة، وتأكيد القبول، وسداد الرسوم المستحقة، مبينة أن عدم تأكيد القبول يعني تنازل المرشح عن مقعده بالجامعة ولا يحق له المطالبة بذلك لاحقاً.