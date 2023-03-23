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خشوع وسكينة.. أجواء روحانية بالحرم النبوي أول أيام رمضان
سخّرت كافة الإمكانيات لخدمة المعتمرين من زوّار وقاصدين
استنفرت الجهات الحكومية في منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس الأول من شهر رمضان المبارك، بإشراف ومتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل؛ من أجل تسخير كافة الإمكانيات لخدمة المعتمرين من زوار وقاصدي المسجد النبوي.
رصدت "سبق" الإفطار في أول يوم من شهر رمضان، في رحاب المسجد النبوي والموائد الرمضانية المنتشرة داخل وخارج المسجد النبوي، وسط الجهود الكبيرة التي تقوم بها وكالة شؤون المسجد النبوي في تجهيز الساحات الخارجية والأروقة الداخلية للمسجد النبوي، والأسطح بكافة الإمكانيات الآلية والبشرية على مدار الساعة، وسط حالة من الخشوع والطمأنينة والسكينة تحفّهم، وهم يتواجدون في رحاب المسجد النبوي في أول أيام شهر رمضان المبارك.