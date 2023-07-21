استفزاز للمسلمين.. "الحرمين" تدين حرق نسخ من القرآن وتدعو السويد لإجراء فوري

أدانت رئاسةُ الحرمين الشريفين بشدة، التصرفات المشينة والهمجية المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية، بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعدّ استفزازَا ممنهجًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، مشيرة إلى أن هذه الممارسات الاستفزازية لن تزيد المسلمين إلا تمسّكًا بالقرآن الكريم واستعصامًا به.
واستنكرت الرئاسة العامة، بقوة، الخطوة السافرة والاستفزازية الجديدة التي تكررت مع الأسف بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات؛ كونه يُسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.
وشدّد البيان الصادر عن الرئاسة على أن تلك الأعمال العبثية والتصرفات الهمجية تعدّ أعمالًا استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ولا تمسّ بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته؛ قال تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".
ودعت الرئاسة إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، مطالبة السويد بسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال المشينة المخالفة لتعاليم الأديان وكافة والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً الرفض القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحدّ من الحوار بين الشعوب.