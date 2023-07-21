استفزاز للمسلمين.. "الحرمين" تدين حرق نسخ من القرآن وتدعو السويد لإجراء فوري

أدانت رئاسةُ الحرمين الشريفين بشدة، التصرفات المشينة والهمجية المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية، بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعدّ استفزازَا ممنهجًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، مشيرة إلى أن هذه الممارسات الاستفزازية لن تزيد المسلمين إلا تمسّكًا بالقرآن الكريم واستعصامًا به.