إحدى مبادرات ولي العهد.. تدشين المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، في جدة، المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية إحدى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
ويهدف المركز إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية ومراقبة الظواهر الغبارية والرملية والتحذير من العواصف قبل حدوثها واتخاذ التدابير الوقائية كافة للتخفيف من تأثيراتها، ومن مهام المركز؛ إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية وإعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها ودعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي.
كما دشّن الوزير خلال زيارته مقر المركز الوطني للأرصاد، الخدمة الهاتفية للاستعلام عن أحوال الطقس على الرقم 1987 ضمن حزمة من الخدمات التفاعلية التي يقدم المركز من خلالها المعلومات الأرصادية والأحوال الجوية وتوقعات الطقس والتحذيرات والإنذار المبكر وتقديم المعلومات والخدمات المختلفة على مدار الساعة للقيادات وصُناع القرار وأفراد المجتمع والخبراء والمختصين والجهات المعنية.