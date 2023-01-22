إحدى مبادرات ولي العهد.. تدشين المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، في جدة، المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية إحدى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".