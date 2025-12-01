مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة عشريني مع الشلل التام بعد تعرضه لكسر العمود الفقري نتيجة حادث مروع

موضحاً أن الفريق الطبي المكون من استشاريي جراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب، والطوارىء والعناية المركزة والتخدير، عقب دراستهم للحالة إتخذوا القرار بالتدخل الجراحي العاجل، حيث تم نقل المراجع مباشرة إلى قسم العمليات، مفيداً بأن العملية استغرقت 7 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها إعادة فقرات العمود الفقري إلى موضعها الصحيح وإصلاح الفقرة الثانية القطنية، ومعالجة غشاء الأعصاب كلياً، تبع ذلك إعادة الأعصاب المصابة إلى مكانها الطبيعي بصعوبة شديدة، نقل بعدها الى العناية المركزة (I.C.U).