"التراث" تُنظّم مسابقة معمارية عالمية لقصور الملك عبدالعزيز التاريخية

ويأتي مشروع تطوير وتأهيل وتوثيق قصور الملك عبدالعزيز التاريخية تأكيدًا لما تشكله هذه القصور والمباني التاريخية من أهميةٍ كبيرة في ذاكرة التراث الوطني، بوصفها شواهد على الفترات الزمنية التي مرّت بها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، واستمرّت في رحلة البناء والازدهار على يد أبنائه الملوك من بعده.