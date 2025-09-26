شاهد.. ألبوم "إبداع الإنسان" من الشرقية يوثق الهوية الوطنية في اليوم الـ95

ويستعرض الألبوم جوانب متعددة من جماليات المنطقة الشرقية، بما فيها مشاريعها البلدية، ومواقعها السياحية والتراثية، ومقوماتها الطبيعية، إضافة إلى ما تحقق فيها من منجزات تنموية وخدمية بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله –، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، وبإشراف ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.