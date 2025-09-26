شاهد.. ألبوم "إبداع الإنسان" من الشرقية يوثق الهوية الوطنية في اليوم الـ95

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية ألبومًا مصورًا خاصًا بعنوان: "#من_الشرقية .. المنطقة الشرقية إبداع الإنسان"، وذلك احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
ويضم الألبوم مجموعة من الصور التوثيقية التي تغطي مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لإبراز ما تزخر به المملكة من مناظر طبيعية ومقومات حضرية وتنموية تعكس هويتها الوطنية وثراءها العمراني والبيئي.
ويستعرض الألبوم جوانب متعددة من جماليات المنطقة الشرقية، بما فيها مشاريعها البلدية، ومواقعها السياحية والتراثية، ومقوماتها الطبيعية، إضافة إلى ما تحقق فيها من منجزات تنموية وخدمية بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله –، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، وبإشراف ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
من جهته، أوضح معالي المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، أن الأمانة حرصت على أن يكون الألبوم مرجعًا بصريًا يوثق جمالية المنطقة بكامل محافظاتها ومراكزها، ويعكس تنوعها العمراني والطبيعي، مؤكداً أن الهدف منه إبراز الهوية الوطنية وتعزيز الاعتزاز بمقدرات الوطن.
وأشار الجبير إلى أن الألبوم متاح للاطلاع والتحميل عبر الموقع الرسمي للأمانة من خلال الرابط: https://www.eamana.gov.sa/SiteAssets/Eservice/booklet.pdf