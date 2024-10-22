برعاية "سبق".. نائب أمير الشرقية يفتتح "ملتقى التحول الرقمي لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار"

رعى الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم، حفل انطلاق ملتقى التحول الرقمي للقطاع غير الربحي الذي تنظمه جمعية "ارتقاء"، بالتعاون والتكامل مع مجلس الجمعيات الأهلية، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وترعاه "سبق" إعلاميًّا، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وغير الربحي.
واطلع الأمير سعود بن بندر على المعرض المصاحب للملتقى، الذي يضم 31 ساحة عرض منفردة وأخرى مشتركة للعديد من الجهات المشاركة التي تستعرض جهودها ومنجزاتها الرقمية، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة.
وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية "ارتقاء" عبدالله الفوزان، كلمةً شكر فيها نائب أمير المنطقة على رعايته ودعمه للملتقى، وكذلك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكل الشركاء، ولكل من ساهم في إنجاح الملتقى؛ مؤكدًا حرص الجمعية على مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز الحراك التقني لنشر هذه الثقافة لتعم القطاع؛ حتى يكون في مصافّ القطاعات الرائدة، من خلال تبادل الخبرات، ونقل التجارب، ومشاركة الأفكار، وتشجيع الابتكار، ووضع حلول لتحقيق التحول الرقمي.
من جهته رحّب عبدالله بن راشد الخالدي، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية، براعي الحفل.
وأشاد الخالدي بما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم وتمكين من قيادتنا الرشيدة والنمو والتطور في القطاع في جميع المجالات، ومن ضمنها التحول الرقمي؛ لافتًا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يعد ذا أهمية بالغة في استشراف مستقبل القطاع غير الربحي وتطويره وتوسيع مجالات أعماله وأدواره التنموية.
وقدّم شكره للشركاء والداعمين والمتحدثين والمشاركين والحضور.
وتضمنت أجندة الملتقى 5 فعاليات مميزة؛ منها طاولة تخصصية مستديرة يدور الحديث فيها عن فرص التكامل والشراكات مع مؤسسات التحول الرسمية، ومعمل نقل التجربة الذي يتيح للجهات الحديث عن نجاحها وتمكينها للتحول، وورش عمل، وجلسات حوارية وعيادات استشارية، وهاكثون رقمي.