برعاية "سبق".. نائب أمير الشرقية يفتتح "ملتقى التحول الرقمي لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار"

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية "ارتقاء" عبدالله الفوزان، كلمةً شكر فيها نائب أمير المنطقة على رعايته ودعمه للملتقى، وكذلك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكل الشركاء، ولكل من ساهم في إنجاح الملتقى؛ مؤكدًا حرص الجمعية على مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز الحراك التقني لنشر هذه الثقافة لتعم القطاع؛ حتى يكون في مصافّ القطاعات الرائدة، من خلال تبادل الخبرات، ونقل التجارب، ومشاركة الأفكار، وتشجيع الابتكار، ووضع حلول لتحقيق التحول الرقمي.