اشتداد واتساع في رقعة الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بازدياد الأحوال الجوية غير المُستقرة على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة السعودية الأيام المقبلة، وذلك مرده إلى اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا من شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تدفق كميات من الرطوبة المدارية من الجنوب في مُختلف طبقات الجو.
يُتوقع أن تتهيَّأ الفرصة تدريجياً ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السُّحب الرُكامية على مُرتفعات جازان وعسير ونجران، وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد.
وتكون الأمطار ذات معدل غزارة عالٍ في بعض المناطق؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق.
ويُحتمل أن تمتد بعض السُّحب الممطرة، لكن بشكلٍ مُتفرقٍ ومحدودٍ إجمالاً إلى أجزاءٍ من الباحة وشرق منطقة مكة المكرّمة وغرب منطقة الرياض إدارياً، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها.