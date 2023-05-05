اشتداد واتساع في رقعة الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بازدياد الأحوال الجوية غير المُستقرة على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة السعودية الأيام المقبلة، وذلك مرده إلى اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا من شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تدفق كميات من الرطوبة المدارية من الجنوب في مُختلف طبقات الجو.