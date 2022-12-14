محليات

"كفاءة" تنصح باختيار السخان الذي يحمل "المؤشر الأخضر"

أكد أنها وُضِعت وفق أسس علمية بالاستعانة بأفضل الخبرات
"كفاءة" تنصح باختيار السخان الذي يحمل "المؤشر الأخضر"
سبق
سبق

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الأربعاء، باختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل السخانات، التي تحمل المؤشر الأخضر على بطاقة "كفاءة"، كعلامة لتوفير استهلاك الكهرباء.

وأوصى "كفاءة الطاقة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة البطاقة عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية؛ لأنها وضِعت وفق أسس علمية بالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

ويسعى المركز إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

كفاءة الطاقة
الأجهزة الكهربائية
السخانات

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