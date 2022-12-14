"كفاءة" تنصح باختيار السخان الذي يحمل "المؤشر الأخضر"

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الأربعاء، باختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل السخانات، التي تحمل المؤشر الأخضر على بطاقة "كفاءة"، كعلامة لتوفير استهلاك الكهرباء.