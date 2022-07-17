زين السعودية تُحقق 134 مليون ريال صافي ربح للربع الثاني 2022

وتعليقًا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "رسّخ الربع الثاني من العام 2022م مسيرة النمو المتواصلة في زين السعودية على المستويين المالي والتشغيلي؛ فشهدنا في هذه الفترة استمرارًا في نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة في الجيل الخامس (5G) وكذلك إقبالًا ملحوظًا من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في المملكة على محفظتنا المتكاملة من المنتجات المصممة خصيصًا لقطاع الأعمال وخدماتها المساندة، كذلك عودة موسم العمرة بعد نجاح حكومة المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- في احتواء جائحة فيروس كورونا وما أثمر عن ذلك من رفع للإجراءات الاحترازية، وكلها عوامل أسهمت في زيادة الطلب على خدماتنا ومنتجاتنا".