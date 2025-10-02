المياه الوطنية: بدأنا تزويد هجرة المغزالية بالصهاريج بعد معالجة العوائق

أوضحت شركة المياه الوطنية أن فرقها بدأت فعليًا في تزويد هجرة المغزالية بخدمات صهاريج المياه، بعد معالجة العوائق التي حالت دون وصول الخدمة خلال الفترة الماضية. وجاء هذا التوضيح ردًا على ما نشرته صحيفة سبق بعنوان: أهالي المغزالية بالرين يشكون تعثر خدمة السقيا منذ شهرين ويطالبون بحلول عاجلة.