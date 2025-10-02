المياه الوطنية: بدأنا تزويد هجرة المغزالية بالصهاريج بعد معالجة العوائق

أوضحت شركة المياه الوطنية أن فرقها بدأت فعليًا في تزويد هجرة المغزالية بخدمات صهاريج المياه، بعد معالجة العوائق التي حالت دون وصول الخدمة خلال الفترة الماضية. وجاء هذا التوضيح ردًا على ما نشرته صحيفة سبق بعنوان: أهالي المغزالية بالرين يشكون تعثر خدمة السقيا منذ شهرين ويطالبون بحلول عاجلة.
وأكدت الشركة أن السبب الرئيس لتأخر وصول الصهاريج تمثل في عدم وجود طريق معبّد يتيح مرور شاحنات نقل المياه بشكل منتظم، مشيرة إلى أنها عملت على توفير حلول بديلة تضمن –بإذن الله– وصول الصهاريج لعملاء الهجرة والقرى المجاورة لها دون انقطاع.
كما شددت المياه الوطنية على حرصها المستمر على تلبية احتياجات المستفيدين وتقديم الخدمات المائية في مختلف المناطق، مرحبة في الوقت ذاته باستقبال مقترحات واستفسارات العملاء عبر منصاتها الرسمية المعتمدة.
ويأتي هذا الإيضاح في إطار الشفافية وتوضيح الجهود المبذولة لمعالجة الملاحظات الميدانية بما يحقق المصلحة العامة ويضمن راحة المواطنين.