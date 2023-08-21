1619 زيارة تفتيشية تنتهي بإغلاق 11 منشأة غذائية وإنذار 266 أخرى بالقطيف

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر محرم الماضي، 1619 زيارة للمنشآت الغذائية في محافظة القطيف، شملت المطاعم والمنشآت والأسواق والمؤسسات الغذائية ومراكز البيع.
وأوضحت الأمانة أن هذه الزيارات أسفرت عن إغلاق 11 منشأة، وإصدار 266 إنذارًا، وتسجيل 48 مخالفة، نتيجة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، أو لعدم وجود التراخيص النظامية، مع انخفاض مستوى النظافة والتجهيزات والتخزين والتعبئة، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية؛ وذلك على المخالفين.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها التفتيشية والرقابية المكثفة؛ لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، مع تشديد الرقابة الصحية على جميع المحال المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات النظامية والصحية في المبنى، وأماكن التحضير والإعداد والمستودعات والموارد المائية والتجهيزات والنظافة العامة والعاملين بها ونظافتهم ومظهرهم وسلوكهم الشخصي، وحصولهم على الشهادات الصحية التي تُبَيّن خُلُوّهم من الأمراض السارية والمعدية، والتي تكفل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.
كما نفّذت أمانة الشرقية -بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي- جولات تفتيشية على المخالفات البيئية في منطقة الخضرية للورش الصناعية بالدمام، نتج عنها مخالفة 8 ورش وإشعارات التزام، ومراجعة لعدة مواقع، إضافة إلى إيجاد مصادر المخالفات للبيئة وتنبيه العاملين؛ بهدف الحد من الأخطار البيئية المحتملة؛ وذلك استمرارًا للحملات الرقابية لحماية البيئة في حاضرة الدمام.
من جانب آخر، هيّأت أمانة الشرقية، محيط 300 مدرسة في حاضرة الدمام، استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ وذلك من خلال نظافة المحيط الخارجي، وغسل الأرصفة، باستخدام الآليات والمعدات، وترتيب المزروعات حول المباني المدرسية؛ وذلك امتدادًا لجهودها التكاملية مع الجهات الأخرى، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.