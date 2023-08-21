1619 زيارة تفتيشية تنتهي بإغلاق 11 منشأة غذائية وإنذار 266 أخرى بالقطيف

من جانب آخر، هيّأت أمانة الشرقية، محيط 300 مدرسة في حاضرة الدمام، استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ وذلك من خلال نظافة المحيط الخارجي، وغسل الأرصفة، باستخدام الآليات والمعدات، وترتيب المزروعات حول المباني المدرسية؛ وذلك امتدادًا لجهودها التكاملية مع الجهات الأخرى، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.