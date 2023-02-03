تفاصيل وآليات.. "السعودية للآيكيدو" تطلع على ترتيبات استضافة الملتقى العربي

اطلع أعضاء اللجنة السعودية للآيكيدو على آخر التحضيرات لاستضافة الملتقى والاجتماع العربي والذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، ويجمع أعضاء اللجان العربية لرياضة الآيكيدو لتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين اللجان العربية في رياضة الآيكيدو.
وتم خلال الاجتماع الدوري الرابع لأعضاء اللجنة والذي عُقد بمقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض برئاسة المهندس باسم زارع، مناقشة كافة تفاصيل وترتيبات استضافة هذا الحدث العربي الذي حظي بدعم الاتحاد الدولي للآيكيدو؛ نظراً لنشاط اللجنة السعودية للآيكيدو المميز والقوي.
وتم الاطلاع على نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية واستعراض الأهداف الاستراتيجية التي تواكب التوجهات الرياضية في المملكة وآلية مشاركة للجنة في الجامعات والمدارس والعمل على تفعيل وإيجاد رعاة رسميين للمشاركات والفعاليات.
كما جرى بحث ملف تحضيرات اللجنة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 التي تستضيفها الرياض خلال شهر أكتوبر المقبل ومتابعة التجهيزات والاستعدادات التدريبية لهذه المشاركة، وتم استعراض الميزانية المالية للجنة في موسم 2023.