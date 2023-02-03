تفاصيل وآليات.. "السعودية للآيكيدو" تطلع على ترتيبات استضافة الملتقى العربي

اطلع أعضاء اللجنة السعودية للآيكيدو على آخر التحضيرات لاستضافة الملتقى والاجتماع العربي والذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، ويجمع أعضاء اللجان العربية لرياضة الآيكيدو لتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين اللجان العربية في رياضة الآيكيدو.