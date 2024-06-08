تحذير للمخالفين.. تفتيش بيئي لـ 91 % من المنشآت والمواقع المرتبطة بخدمة الحجاج

وشدّد أمين على أهمية التزام المنشآت والأنشطة كافة بضوابط ومعايير نظام البيئة، مؤكداً أن أي منشأة يتبيّن عدم التزامها خلال هذه الزيارات يتم التعامل معها، والرفع به فوراً للجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان جودة الأوساط البيئية المختلفة قبل بداية مناسك الحج، مشيراً إلى أن المركز سيعمل في المرحلة الثانية على تكثيف الجولات الميدانية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة التي تتضمن مراقبة أوساط الماء والتربة والهواء، وأخذ العيّنات من المواقع كافة وفق ما تمّ تحديده في الخطة، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكّد من سلامتها.