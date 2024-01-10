السعودية والعراق.. تعاون اقتصادي وتجاري ونسيج اجتماعي يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين

من جهة أخرى، عُقِد في شهر نوفمبر من عام 2020م اجتماع مجلس التنسيق "السعودي ـ العراقي" بالرياض، وتضمن إبرام تسع اتفاقيات بين البلدين، من بينها التشديد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق أن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.