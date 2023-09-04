الخارجية الإيرانية: سفيرنا الجديد لدى السعودية يباشر عمله في الرياض غداً

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، قد التقيا في 6 أبريل، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، وتم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتَي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.