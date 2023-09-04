الخارجية الإيرانية: سفيرنا الجديد لدى السعودية يباشر عمله في الرياض غداً

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، سيباشر عمله في الرياض غداً الثلاثاء.
وأضاف كنعاني خلال مؤتمره الصحفي: "السفير الإيراني الجديد في السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء. نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة".
ووفق "روسيا اليوم"، كان قد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني يوم 6 يونيو أن طهران عيّنت المعاون السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيراً لإيران.
وافتتح مسؤولون إيرانيون يوم 6 يونيو السفارة الإيرانية لدى الرياض بعد توقف عن العمل دام 7 سنوات وذلك تفعيلاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، قد التقيا في 6 أبريل، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، وتم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتَي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.