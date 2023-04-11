المملكة ودور فاعل في حل الأزمة اليمنية.. سياسة هدفها جمع الفرقاء ومحاربة التشتت ووقف النزاعات

تتبع السياسة الخارجية للمملكة دوماً نهجاً ثابتاً لا يتغيّر يقوم على جمع شتات الفرقاء، وإيقاف النزاعات في المنطقة، والنأي بالنفس عن الشؤون الداخلية للدول، وهي السياسة التي تسير عليها منذ عقود.