فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره التشيكي أوجهَ التعاون بين البلدين

وشهد الاستقبالُ استعراضَ أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.