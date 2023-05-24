فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره التشيكي أوجهَ التعاون بين البلدين

استقبل الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزيرَ خارجية جمهورية التشيك السيد يان ليبافسكي.
وشهد الاستقبالُ استعراضَ أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.
وتطرّق الجانبان إلى جهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
حضر الاستقبالَ مديرُ الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد.