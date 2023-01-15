استكمال أعمال كفاءة الطاقة بمستشفى الملك سلمان بالرياض.. وهنا الوفر المتوقع

يُشار إلى أن الوفر المتوقع في استهلاك الطاقة يبلغ 2.2 مليون كيلو واط/ساعة سنوياً، أي ما يعادل 24% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 3500 برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو 1200 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 20 ألف شتلة سنوياً.