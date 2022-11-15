مسجد الغمامة.. معلم تاريخي يجذب زوار المدينة المنورة

ويشهد المسجد توافد العديد من الزائرين باعتبار موقعه القريب من المسجد النبوي؛ إذ يستوقف المسجد الكثير من الزائرين لمشاهدة ما يحويه من موروث تاريخي قديم، حرصت الأعمال التطويرية على المحافظة على طرازه القديم ومعالمه الأثرية؛ فقد تم ترتيب الساحة المحيطة بالمسجد ورصفها وتهيئتها للمشاة؛ للاطلاع على المكان بوصفه أحد المعالم التي ارتبطت بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان آخر المواضع التي صلّى فيها، عليه الصلاة والسلام، صلاة العيد، وسميّ بـ"الغمامة"؛ لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاته، كما صلّى فيه صلاة الغائب على النجاشي، وتذكر الروايات التاريخية أن الخليفة الراشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه صلّى صلاة العيدين والاستسقاء فيه.