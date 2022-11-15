مسجد الغمامة.. معلم تاريخي يجذب زوار المدينة المنورة

يعدّ "مسجد الغمامة" أحد المعالم التاريخية التي يحرص زوّار المدينة المنورة على زيارتها والصلاة فيها، ويقع المسجد الذي بناه الخليفة عمر بن عبدالعزيز في الموضع الذي صلّى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد 500 متر جنوب غرب المسجد النبوي.
يرجع البناء الحالي للمسجد إلى القرن الثالث عشر الهجري، وحظي بتوسعة واهتمام في عصرنا الحاضر؛ حيث تمّ تأهيله ضمن مشروع المناخة الحضري بالمدينة المنورة، ويعدّ ضمن 8 معالم تاريخية وأثرية إسلامية دشّنها مؤخرًا الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها لاستقبال المصلين والزائرين، ضمن جهود تقوم بها عدة جهات معنية للعناية بالمعالم الدينية والتاريخية.
وتبلغ مساحة مسجد الغمامة 569 مترًا مربعًا، ويتّسع لـ474 مصلّيًا، ويتميّز بستّ قبابٍ تعلو سقفه، تشمل قبة المحراب التي شيّدت فوق مدخل المسجد في الجهة الشمالية، وتحيط بها 5 قباب أخرى.
وتبلغ المساحة الداخلية للمسجد ثلاثين مترًا مربعًا، وبعرض خمسة عشر مترًا، ويوجد في جدار الصالة الشرقيّ للمسجد نافذتان مستطيلتان، تعلو كل واحدة نافذتان صغيرتان فوقهما نافذة ثالثة مستديرة، ومثل ذلك في جدار الصالة الغربي، ويتشكّل بناء المسجد من الخارج من الأحجار البازلتية السوداء التي تتميّز بها المدينة المنورة، وله باب خشبي مزخرف، فيما طُلِيَتْ قباب المسجد وجدرانه الداخلية وتجاويف القباب باللون "الأبيض"، وظلّلت الأكتاف والعقود باللون الأسود؛ مما أعطى المسجد منظرًا جميلًا متناسقًا.
ويشهد المسجد توافد العديد من الزائرين باعتبار موقعه القريب من المسجد النبوي؛ إذ يستوقف المسجد الكثير من الزائرين لمشاهدة ما يحويه من موروث تاريخي قديم، حرصت الأعمال التطويرية على المحافظة على طرازه القديم ومعالمه الأثرية؛ فقد تم ترتيب الساحة المحيطة بالمسجد ورصفها وتهيئتها للمشاة؛ للاطلاع على المكان بوصفه أحد المعالم التي ارتبطت بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان آخر المواضع التي صلّى فيها، عليه الصلاة والسلام، صلاة العيد، وسميّ بـ"الغمامة"؛ لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاته، كما صلّى فيه صلاة الغائب على النجاشي، وتذكر الروايات التاريخية أن الخليفة الراشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه صلّى صلاة العيدين والاستسقاء فيه.
وتعدّ أعمال التطوير والتأهيل التي شهدها المسجد والمعالم الدينية والأثرية، مرحلة تشمل معالم أخرى في المدينة المنورة تم توقيع اتفاقية لإعادة تأهيلها خلال الفترة المقبلة، تشمل سقيفة بني ساعدة، وموقع الخندق، وبئر الفقير، وبئر عثمان بن عفّان رضي الله عنه وميدان سيد الشهداء، بهدف إثراء تجربة الزائرين، وتعزيز جودة حياة السكان والزائرين ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجسّد جانبًا من جهود العناية بالمواقع التاريخية الإسلامية من خلال برامج التطوير والتأهيل التي ترتكز على أعلى المعايير الفنية؛ لتكون تلك المواقع مهيّأةً وجاهزة لتقديم تجربة ثقافية ثرية ترسم واقعًا من ملامح الثقافة السعودية الأصيلة.