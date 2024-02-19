مجلة أمريكية تجري حوارًا مع طبيب سعودي متخصص في علم الأدوية

ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة البيانات "التقارير التلقائية"، فمن غير الواضح ما إذا كانت النساء أكثر عرضة لهذه الأحداث الضارة من الرجال، أو لماذا حدثت الوفيات بشكل متكرر بين الرجال أكثر من النساء، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لاستخلاص استنتاجات بشأن هذه المسألة.