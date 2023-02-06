"المعهد الوطني" يعلن التسجيل في مبادرة "التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية"

وتُسهم المبادرة في تحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين، وإكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة اللازمة لأداء مهامهم بفاعلية عالية، كما تستهدف إتاحة فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت والمكان المناسبين لهم، إضافة إلى الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني للمعلمين، ودعم شاغلي الوظائف التعليمية بتوفير فرص تطوير مهني معتمدة لتحقيق نقاط التطوير المهني، وتستهدف كل العاملين بالوظائف التعليمية.