"المعهد الوطني" يعلن التسجيل في مبادرة "التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية"

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، عن بدء التسجيل في مبادرة "التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية"، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وذلك من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، والتي تُعنى بتقديم خدمات ومنتجات مجودة وبمعايير عالمية تساهم في خلق فرص تعليمية وتدريبية بالنمط الإلكتروني؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعلم مدى الحياة.
وتندرج المبادرة ضمن مسار التطوير المهني والمخصص لتقديم مسارات مهنية مرنة لتطوير وإعادة التأهيل لمهارات جديدة؛ وذلك ضمن رحلة تستمر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الالتحاق بالمسار، والذي يُتاح التسجيل فيه ابتداءً من الأحد الموافق 19 فبراير 2023م.
وتُسهم المبادرة في تحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين، وإكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة اللازمة لأداء مهامهم بفاعلية عالية، كما تستهدف إتاحة فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت والمكان المناسبين لهم، إضافة إلى الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني للمعلمين، ودعم شاغلي الوظائف التعليمية بتوفير فرص تطوير مهني معتمدة لتحقيق نقاط التطوير المهني، وتستهدف كل العاملين بالوظائف التعليمية.
ودعا المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي كافة شاغلي الوظائف التعليمية، للتسجيل في المبادرة والاستفادة من المزايا التي تقدّمها المسارات التعليمية على الصعيدين المهني والمعرفي.