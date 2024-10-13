وزارة الخارجية و"سايت" توقعان اتفاقيّات لتعزيز الأمن السيبراني

بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، وقّعت وزارة الخارجية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" أمس الأحد، عددًا من الاتفاقيّات الاستراتيجية في مجالات الخدمات والاستشارات السيبرانية؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني بالوزارة.