وزارة الخارجية و"سايت" توقعان اتفاقيّات لتعزيز الأمن السيبراني

بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، وقّعت وزارة الخارجية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" أمس الأحد، عددًا من الاتفاقيّات الاستراتيجية في مجالات الخدمات والاستشارات السيبرانية؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني بالوزارة.
وشهدت المناسبة توقيع ثلاثة عقود في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "سايت" الدكتور سعد العبودي، حيث مثّل وزارة الخارجية في التوقيع سفر المأمون، فيما مثّل شركة “سايت” المهندس وائل فتوح.
وتسعى وزارة الخارجية- من خلال التعاون مع شركة "سايت"- إلى تطوير منظومة الأمن السيبراني فيها، بما يتواكب مع تطلعات المملكة في هذا القطاع الحيوي.