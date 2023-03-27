"القصبي" و"السدحان" يرسمان الضحكات القلبية على وجوه الملايين في "طاش العودة"

بعد غياب دام 12 عامًا، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وإنتاج "استوديوهات MBC"، يرسم النجمان الكبيران ناصر القصبي وعبدالله السدحان الضحكات القلبية على وجوه الملايين في "طاش العودة" الذي يعرض حاليًا على قناة 1MBC وباقة VIP من "شاهد".
وحول عودة المسلسل، كشف الفنان ناصر القصبي أن "الفكرة ليست في العودة، بل في التحدي الذي تتضمّنه العودة بعد تلك السنوات الطويلة، وفي الجديد الذي نحمله ونقدّمه".
وحول ما يحمله "طاش العودة" والفرق بينه وبين أجزاء "طاش" الماضية يوضح القصبي: "لقد اختلف الزمن واختلفت المعطيات اليوم عن الماضي، ففكرة الطروحات النقدية التي تأطَّر ضمنها العمل خلال سنواته الأولى وما تلاها على نحو عقدين من الزمن، والمحتوى النقدي الكوميدي الذي اعتدنا توجيهه عبر الحلقات لأداء بعض الأجهزة الحكومية العاملة في قطاع تقديم الخدمات للمواطنين، على سبيل المثال لا الحصر، كلها قد اختلفت وتغير أداؤها خلال العقد الأخير.
أردف: كما تغيرت احتياجات الناس ومتطلّباتها، لذا فقد وجب علينا اليوم إجراء تغييرات حقيقية أساسها هو استعادة العمل نفسه واسترجاع جوّه العام وشخصياته البسيطة التي أحبها الناس.. وفي النتيجة حاولنا التركيز أكثر على الجو الشعبي والكوميديا الخفيفة، كما عملنا على إرجاع بعض شخصيات "طاش" القديمة وليس كلها.. كما كان لدينا توجّه عام نحو إعادة لم شمل جميع الممثلين الذي شاركوا في "طاش"، ولكن مع الأسف قد لا يكون هذا الأمر ممكنًا إذ إن المحتوى يفرض نفسه من حيث الأفكار والأحداث التي تحدد الشخصيات".
ويوضح الفنان عبدالله السدحان بدوره أن "طاش يبقى طاش في شخوصه وحالته وجوّه، وهناك مجموعة من الحلقات الجميلة بأفكارها وطروحاتها ومحتواها ونتركها مفاجأة للمتلقي.. كما أن هناك شخصيات جديدة بالكامل قدمها أبو راكان وقدمتها أنا".
وحول ما يُشاع عن مفاجآت قادمة، يحاول السدحان مقاربة الأمر بطريقة موضوعية فيقول: "دعونا لا نضخّم الأمور، فليس هناك مفاجآت بالمعنى الحرفي. الحلقات ستكون جميلة إن شاء الله، وقد عملنا وحضّرنا جيدًا في ورشة النص، وأنا سعيد وراضٍ عن الشخصيات التي قدمتها وكذلك الأمر بالنسبة لأخي ناصر وبقية الزملاء.
ويختم السدحان: "أعتقد أن "طاش" يصلح للجميع ولكل زمان، فقد اعتدنا تقديم أفكار نقدية وكوميدية خلاقة، وأحيانًا كوميديا سوداء.. ولكننا في هذا الموسم ركزنا على الجانب الكوميدي الخفيف، ودعونا لا ننسى أننا قدمنا الكثير من الطروحات النقدية في أجزاء "طاش" الماضية ولله الحمد تحقق الكثير مما كنا ندعو إلى إصلاحه بنقدنا، ونجحنا في إحداث بعض التغييرات في جوانب معينة.. ولكننا اليوم سعينا إلى تقديم محتوى يلامس وجدان الجمهور، فكان تركيزنا منصبًا على الجانب الاجتماعي والعلاقات الشخصية بأسلوب ساخر وجميل، ونأمل أن يكون "طاش العودة" عند حسن ظن الجمهور".
من جانب آخر، قالت زينب أبو السمح مدير عام "استوديوهات MBC السعودية": "ناصر القصبي وعبدالله السدحان قامتان كبيرتان نفتخر بهما، وطاش العودة هو بمثابة قيمة مضافة تأتي لتتوّج نجاحات 18 موسمًا سابقًا، كان لها الفضل في تشكيل حالة جماهيرية رمضانية الطابع تجتمع خلالها العائلة من كل الأعمار على قلبٍ واحد، وبالتالي كان لـ طاش الفضل في تكريس ظاهرة كوميدية درامية باتت اليوم من أبرز معالم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية على حدٍّ سواء".
وأوضح مخرج المسلسل محمد القفاص أن "طاش" هو من أبرز كلاسيكيات الكوميديا الخليجية، على حد وصفه. مشيرًا إلى أن هذا الجزء الـ 19 مجرّد قطعة مِن ضمن قطع متراكمة عبر 18 جزءًا سبقوه، داعيًا بألا يبالغ أحد في إجراء مقارنات بين "طاش العودة" من جهة وبين 18 جزءًا آخر سبقوه من جهة أخرى، مختتمًا: العمل اليوم هو مكمّل لسلسلة طويلة من النجاحات، ونأمل أن نقدم ما يليق بالمشاهدين وبعشّاق طاش".
ويقدم "طاش العودة" مواقف وأحداثًا كوميدية متجددة تعكس قضايا المجتمع، والعمل من إخراج محمد القفاص. ويشارك إلى جانب النجمين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، نخبة من ألمع نجوم الدراما والكوميديا السعودية وأبرزهم: يوسف الجراح، حبيب الحبيب، إلهام علي، ماجد مطرب، بشير الغنيم، ريماس منصور، سناء بكر يونس، راشد الشمراني.. وآخرون.