المملكة تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

وتبذل المملكة - بفضل الله - جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تحرِّم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بتلك الجرائم.