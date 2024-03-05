ميتسوبيشي العيسائي تكشف هوية فرقها المشاركة في رالي جميل للسيدات

كشفت شركة العيسائي للسيارات وكلاء سيارات ميتسوبيشي موتورز في المملكة عن مشاركتها في رالي جميل الملاحي للسيدات الذي سيقام خلال الشهر الجاري بثلاثة فرق تضم متسابقات سعوديات على متن سيارات ميتسوبيشي؛ فريق أمواج الغربية ويتكوّن من القائدة هتون بخاري وملاحتها على متن سياراة L200 "ديزل"، وفريق الموج الأزرق ويتكوّن من القائدة هداية القرني والملّاحة لبنى الشهري على متن سيارة مونتيرو سبوت "ديزل"، وأخيراً فريق أمواج نجد ويتكوّن من القائدة بشاير الصقر والملّاحة نورا الجعيلان على متن أيضاً سيارة مونتيرو سبورت "بنزين"، ويشرف على الفرق المشاركة الأستاذ عبدالله الغامدي مساعد مدير العمليات لشؤون الفروع في شركة العيسائي للسيارات، كما جهزت الشركة فريق دعم فني مرافقاً للفرق المشاركة أثناء فعاليات الرالي الذي انطلق يوم 4 مارس الجاري.
وأوضح الأستاذ عبدالله الغامدي بأن إطلاق فرق سباقات السيارات من ميتسوبيشي العيسائي يأتي كنهج دائم للشركة في دعم القطاع الرياضي والنسائي منها على وجه التحديد تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي عزّزت من انتشار الرياضة بين كافة أفراد المجتمع، وتابع قائلاً: عملنا كشركة في الأعوام الماضية على دعم سباقات السيارات النسائية عبر رعاية عدد من الفرق في البطولات السابقة لرالي جميل الملاحي للسيدات، وفي هذا العام قررنا المشاركة بفرق ميتسوبيشي العيسائي والتي نتطلع من خلالها للمنافسة في تحقيق مراكز متقدمة، حيث نعول كثيراً على طموح ورغبة المتسابقات في صناعة إنجاز لهن وللفريق، وأيضاً في قوة ومتانة سيارات ميتسوبيشي وقدرتها على خوض غمار التحدي والتفوق بإذن الله.
وحول آلية اختيار المتسابقات في فرق ميتسوبيشي العيسائي ذكر الغامدي بأنه تم فتح باب التقدّم أمام جميع منسوبات الشركة، وبعد ذلك تم الاختيار من المتقدمات بناءً على معايير محددة، مؤكداً بأن الشركة كانت حريصة بأن تكون المتسابقات من داخل الشركة لصناعة قصة نجاح عبر بناء جيل جديد من المتسابقات السعوديات دعماً لهذه الرياضة الشيّقة والمثيرة.