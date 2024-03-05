ميتسوبيشي العيسائي تكشف هوية فرقها المشاركة في رالي جميل للسيدات

وأوضح الأستاذ عبدالله الغامدي بأن إطلاق فرق سباقات السيارات من ميتسوبيشي العيسائي يأتي كنهج دائم للشركة في دعم القطاع الرياضي والنسائي منها على وجه التحديد تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي عزّزت من انتشار الرياضة بين كافة أفراد المجتمع، وتابع قائلاً: عملنا كشركة في الأعوام الماضية على دعم سباقات السيارات النسائية عبر رعاية عدد من الفرق في البطولات السابقة لرالي جميل الملاحي للسيدات، وفي هذا العام قررنا المشاركة بفرق ميتسوبيشي العيسائي والتي نتطلع من خلالها للمنافسة في تحقيق مراكز متقدمة، حيث نعول كثيراً على طموح ورغبة المتسابقات في صناعة إنجاز لهن وللفريق، وأيضاً في قوة ومتانة سيارات ميتسوبيشي وقدرتها على خوض غمار التحدي والتفوق بإذن الله.