خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض.. 22 ديسمبر

تستعد "الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية" لتنظيم مؤتمرها السنوي الثامن بعنوان “التآزر في العلوم: التطورات الرائدة في الطب المخبري والتكنولوجيا الحيوية”، وذلك في الفترة من 22 إلى 23 ديسمبر 2024 بجامعة الملك سعود بالرياض.
ويشمل المؤتمر على ورش عمل تخصصية تُقام في 21 ديسمبر 2024.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في الطب المخبري والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز التعاون بين المتخصصين في القطاع الصحي، وتشجيع الابتكار من خلال الأبحاث متعددة التخصصات، مع توفير منصة لدعم العلماء الشباب لعرض أفكارهم.
ويستقطب المؤتمر المهنيين الطبيين، والباحثين في مجال المختبرات، وخبراء التكنولوجيا الحيوية، وطلاب الرعاية الصحية، وأصحاب الاعمال في القطاع الصحي.
ويتضمن جدول الأعمال جلسات علمية متنوعة تناقش التشخيصات المتقدمة، والابتكارات التكنولوجية الحيوية في الرعاية الصحية، وآفاق البحث والتطوير، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المختبرات.
ويمنح المؤتمر فرصة للمشاركين للحصول على ساعات اعتماد التعليم الطبي المستمر (CME).