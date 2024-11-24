خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض.. 22 ديسمبر

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في الطب المخبري والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز التعاون بين المتخصصين في القطاع الصحي، وتشجيع الابتكار من خلال الأبحاث متعددة التخصصات، مع توفير منصة لدعم العلماء الشباب لعرض أفكارهم.