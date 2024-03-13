"السديس": خدمة الحرمين وإيصال رسالتهما الوسطية للعالم ديدن ولاة أمر بلادنا المباركة

واستهل رئيس الشؤون الدينية في كلمته التوجيهية، التي ألقاها بعد صلاة العشاء بالمسجد النبوي، بحمد الله تبارك وتعالى، وشكره على ما نعيشه من نِعَم عظيمة، وآلاء جسيمة، وقال: نهنئكم جميعًا بما نعيشه في هذه الأيام من شرف الزمان في شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر القرآن، فنحمد الله -سبحانه وتعالى- ونشكره على هذه النعم، وإن من شكرها أن نغتنم أوقات هذا الشهر الكريم.