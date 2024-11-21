ملتقى لتبادل الخبرات.. الأسواق النسائية الشعبية بالباحة تعرض منتجات الحِرَف التراثية

وأكد أن اهتمام الأمانة بالأسواق الشعبية والأسر المنتجة، يمثل جزءًا من التزام الأمانة بدعم هذا الأنشطة؛ خاصة المشروعات المجتمعية؛ مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به بلدية محافظة العقيق في إنشاء سوق نسائي شعبي بالمحافظة، الذي يقع على مساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع، ويتضمن 47 محلًّا تجاريًّا، ومصلى ودورات مياه، ومواقف سيارات، بالإضافة إلى تهيئة وسط السوق مسطحات خضراء وجلسات وألعاب مخصصة للأطفال.