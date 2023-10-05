اعتماد الهيكلة الشاملة لجامعة الملك خالد.. واستحداث كليتي "التمريض والثقافة" بتهامة عسير

اعتمد مجلس شؤون الجامعات مؤخراً الهيكلة الشاملة لجامعة الملك خالد، ضمن ٢٤ جامعة خاضعة لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
وقال المشرف العام على كليات الجامعة بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري: الهيكلة الجديدة للجامعة تأتي بما يتوافق مع حاجة سوق العمل ويتواءم مع استراتيجية المنطقة التي تعمل ضمن برامج ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
وتضمن القرار تحويل قسم التمريض العام القائم حالياً بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير إلى كلية التمريض بمحايل عسير.
وستضم الكلية التي ستمنح طلابها وطالباتها درجة البكالوريوس عدداً من الأقسام والوكالات والوحدات أبرزها قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية والعقلية، وقسم الرعاية التمريضية الأساسية، وكذلك قسمي إدارة وتعليم التمريض وتمريض الأمومة والطفولة.
واشتمل القرار على استحداث كلية جديدة بمسمى كلية الثقافة والفنون يكون مقرها رجال ألمع. وسوف تدعم الكلية التي ستمنح طلبتها درجة البكالوريوس من خلال أقسامها المتنوعة المسرح والفنون الأدائية والاستعراضية، وكذلك الفنون السينمائية والتلفزيونية.
ونصّ القرار كذلك على استمرار الدراسة في الكليات التطبيقية القائمة والتي تمنح درجة الدبلوم بمحافظات محايل عسير والمجاردة وبارق ورجال ألمع بمختلف التخصصات المتنوعة التي يتطلبها سوق العمل السعودي، كما شمل القرار استمرار الدراسة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير والتي تتضمن أقسام الصحة العامة والبصريات والأشعة وقسم تقنية الأسنان وأقسام العلاج التنفسي والتأهيل الطبي والمختبرات الطبية والتخدير والعمليات وكذلك أقسام العلاج الطبيعي وعلاج النطق والسمع والعلوم الطبية الأساسية.
ورفع المشرف العام على كليات الجامعة بتهامة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى وزير التعليم على ما يولونه من اهتمام بالغ بأبناء وبنات الوطن ودعم مسيرة التعليم الجامعي في كل شبر من أرض هذه البلاد الغالية.