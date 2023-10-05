اعتماد الهيكلة الشاملة لجامعة الملك خالد.. واستحداث كليتي "التمريض والثقافة" بتهامة عسير

ورفع المشرف العام على كليات الجامعة بتهامة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى وزير التعليم على ما يولونه من اهتمام بالغ بأبناء وبنات الوطن ودعم مسيرة التعليم الجامعي في كل شبر من أرض هذه البلاد الغالية.