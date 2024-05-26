معهد آدم سميث البريطاني: الرؤية السعودية للاقتصاد أصبح لها تأثيرها العميق على المشهد الاقتصادي العالمي

انطلقت في لندن الأسبوع الماضي "سلسلة محاضرات صالح كامل" السنوية بالتعاون مع معهد آدم سميث البريطاني تحت عنوان "مستقبل المملكة العربية السعودية رؤى اقتصادية من الشرق الأوسط"؛ حيث أشار رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الأستاذ عبدالله صالح كامل، إلى أن اختيار إطلاق سلسلة المحاضرات مع معهد "آدم سميث"، جاء لكونه أحد أهم مؤسسات الفكر الرائدة على مستوى العالم، والذي يُعترف به كأفضل مركز فكري للسياسة الاقتصادية المحلية والدولية في المملكة المتحدة.. وأضاف: "إن ما تسعى إليه المحاضرات، هو أن تكون منبرًا للتحليل والمناقشات حول الازدهار المتزايد في المملكة العربية السعودية كنموذج يُحتذى به في هذا المجال، وخاصة في ظل رؤية 2030 التي أطلقتها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وأصبح لها تأثيرها العميق على المنطقة العربية بشكل خاص، وعلى المشهد الاقتصادي العالمي بشكل عام؛ لذا روعي عند التخطيط لسلسلة المحاضرات أن تساهم في إنارة الطريق نحو مبادئ الممارسة الأخلاقية للأعمال والاقتصاد والتجارة، مثلما حرص الشيخ صالح كامل -رحمه الله- على ترسيخها طوال حياته في كافة أعماله داخل المملكة وخارجها".