مزادات «رونق جدة 1 و2» تطرح عشرات الأراضي السكنية والتجارية عبر منصة «مباشر» بإشراف «إنفاذ»

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ، عن إقامة المزاد الإلكتروني « رونق جدة 1» والمزاد الإلكتروني « رونق جدة 2 » عبر منصة مباشر للمزادات. وذلك يوم السبت 27 سبتمبر -2025 م الساعة الرابعة عصرا.
وينتهي مزاد رونق جدة 1 يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 من الساعة 09:15 مساءً إلى الساعة 11:30 مساءً وينتهي مزاد رونق جدة 2 يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 من الساعة 09:15 مساءً إلى الساعة 12:00 مساءً.
فرص مزاد «رونق جدة 1»
يعرض مزاد «رونق جدة 1» مجموعة من الفرص العقارية بمواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة بمدينة جدة وتتكون من 3 أراضي سكنية بحي الخالدية، و5 قطع أراضي سكنية بحي الفيصلية، وقطعة أرض تجارية بحي الجوهرة وقطعتين تجارية وقطعتين سكنية بحي بني مالك، وقطعتين سكنية بحي الصالحية.
فرص مزاد «رونق جدة 2»
ويعرض «مزاد رونق جدة 2» مجموعة من الفرص العقارية الواعدة عبارة عن 34 قطعة أرض سكنية بمخططات جوهرة العروس بمواقع مثالية ومتنوعة.
ويعتبر مزاد رونق جدة 1 و 2 فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة طيبة الخير للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على:
0567721813 – 0543548222
رابط منصة مباشر للمزادات (رونق جدة 1):
رابط منصة مباشر للمزادات (رونق جدة 2):