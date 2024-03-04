لبحث دمج نموذج علاّم في "Watsonx".. "سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع "IBM"

جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.