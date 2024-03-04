لبحث دمج نموذج علاّم في "Watsonx".. "سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع "IBM"

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مذكرة تفاهم مع شركة "IBM"؛ بهدف دمج نموذج "علاّم" في منصة "Watsnox" للذكاء الاصطناعي والبيانات التابعة لشركة "IBM"، وذلك للاستفادة من قدراتها التوليدية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
ووقّع مذكرة التفاهم من قبل "سدايا" الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ياسر بن محمد العنيزان، وعن الشركة نائب الرئيس والمدير العام لـ "IBM" في المملكة فهد بن عافت العنزي.