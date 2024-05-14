"التطوير الدفاعي" تنظم معرضًا للتعريف بـ"جاد" في جامعة الأمير سطام بالخرج

اختُتِمت اليوم، فعاليات الجناح المتنقل الخاص بـ"منصة جاد" التابعة للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والذي أقيم في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج؛ للتعريف بالمنصة وللتوعية بأدوارها الداعمة للمبتكرين والمخترعين والمهتمين بالشأن الدفاعي.
وشاهد زوار الجناح الذي أقيم على مدى يومين، عرضًا لأبرز المنتجات الدفاعية القائمة، وتدريبات عملية لكيفية تقديم المخترعات والابتكارات، بالإضافة إلى عرض لأبرز المنتجات التي طوّرتها الهيئة بالتعاون مع الشركات ومراكز التطوير الوطنية مثل "جهاز صياد" و"مرعب2" وغيرها من المنتجات.
وتُعَد "منصة جاد" إحدى المبادرات الفاعلة التي تعمل عليها الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والتي تم تدشينها في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024م، وتستهدف فيها المبتكرين والمبدعين والمهتمين بأنشطة البحث والتطوير والابتكار في المجالات والأنظمة والتقنيات الدفاعية.