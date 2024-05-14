"التطوير الدفاعي" تنظم معرضًا للتعريف بـ"جاد" في جامعة الأمير سطام بالخرج

وشاهد زوار الجناح الذي أقيم على مدى يومين، عرضًا لأبرز المنتجات الدفاعية القائمة، وتدريبات عملية لكيفية تقديم المخترعات والابتكارات، بالإضافة إلى عرض لأبرز المنتجات التي طوّرتها الهيئة بالتعاون مع الشركات ومراكز التطوير الوطنية مثل "جهاز صياد" و"مرعب2" وغيرها من المنتجات.