التزام جيلي الوعلان بالابتكار والاستدامة في صناعة السيارات

ومن بين الإنجازات البارزة التي تقوم بها جيلي، إنشاء مركز توزيع قطع الغيار في دبي، الذي قلل بشكل كبير من وقت طلب القطع مقارنةً بالاستيراد من الصين. ويقع المركز في منطقة جبل علي، مما يجعله موقعًا مثاليًا لتغطية أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمتد المركز على مساحة 7،000 متر مربع، ويضم فريقًا متخصصًا ومعتمدًا لإدارة قطع غيار جيلي. كما يتميز المركز بنظام تتبع الشحنات لضمان كفاءة توصيل الطلبات للعملاء، حيث يحتوي على 10،000 قطعة متوفرة، وقادر على شحن 150 شحنة شهريًا.