"برجيل القابضة" و "آر بي إم" تطلقان مبادرة لإنقاذ حياة الأطفال المصابين في غزة بدعم من مجموعة مستشفيات "كليوباترا" المصرية

وتعد برجيل القابضة، التي أطلقت مؤخراً مراكز "فيزيوثيرابيا" في المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكجزء من هذا التعاون، ستقوم برجيل القابضة و"آر بي إم" بتسهيل نقل الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية ثانوية وثالثية إلى المستشفيات في القاهرة والإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم نقل المرضى ذوي الاحتياجات الطبية المتقدمة إلى القاهرة، وفي الوقت نفسه، سيتم قبول أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية شاملة ومتطورة للحالات المعقدة، بما في ذلك العناية المركزة لجراحة العظام والأطفال وحديثي الولادة، والتدخلات الجراحية، والجراحات التجميلية والترميمية، في مدينة برجيل الطبية، أكبر مستشفى خاص للرعاية الرباعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.