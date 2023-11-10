رئيس أفريقيا الوسطى ينوّه بفرص التعاون السياسي والاقتصادي بعد القمة السعودية الأفريقية

وأشار إلى أن بلاده تبنّت دستورًا جديدًا يشجّع على الأمن والسلام الدوليين، وتعزيز فرص الاستثمار وعالم الأعمال التي تشهد تحسّنًا ملحوظًا، مؤكدًا عزم بلاده على التعاون مع جميع الدول التي تريد أن تدعم هذا التعاون على مبادئ المساواة والنديّة، واحترام سيادة جمهورية أفريقيا الوسطى.