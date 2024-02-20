الرياض تطلق أول منصة للسياحة الصحية بالشرق الأوسط في أبريل القادم

تلتقي نخبة من رواد الطب والسياحة الاستشفائية للمرة الأولى في المملكة، في الفترة من 28- 30 أبريل 2024 بفندق فيرمونت الرياض، في ملتقى مستقبل السياحة الصحية HTF 2024، الذي يأتي تحت رعاية وزارة الصحة السعودية، وبالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية GHTC، وبتنظيم من نادي السياحة الصحية.
وأوضح أحمد العريج رئيس نادي السياحة الصحية، نائب رئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية أن الملتقى سيركز على مستقبل السياحة الصحية، واستكشاف الفرص المتاحة والتحديات في الرعاية والسياحة الصحية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بين الأكاديميين والمهنيين والعاملين في القطاع، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة، والعمل على تأسيس الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات.
وأضاف: يصاحب الملتقى مؤتمر وورش عمل متخصصة، ومعرض للخدمات والمنتجات التي تدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى برنامج المشترين الدوليين المدعوين، وجلسات الأعمال التي ستركز على مشاركة أحدث التوجهات والمبادرات العالمية في السياحة الصحية عبر جذب كيانات طبية واستقطاب كفاءات محلية وعالمية من مختلف التخصصات الطبية والسياحية التي تُبرز إمكانيات المملكة في القطاع الصحي والاستشفائي.
وأشار إلى تسليط الضوء على أهمية المملكة كسوق عالمية واعدة للسياحة الصحية، وهو من أبرز أهداف الملتقى، وكذلك استعراض الفـرص الاسـتثمارية فـي قطاعـات السـياحة والرعايـة الصحيـة، إلى جانب ترويـج المشـاريع الكبـرى فـي قطاعـات السـياحة والاستشـفاء والرعايـة الصحية مثل أمالا، نيوم، البحر الأحمر وغيرها، وإبرام الاتفاقيات؛ ليكون قمة سنوية ومنصة عالمية جديـدة متميزة في صناعـة السـياحة الصحيـة وعاصمتها الرياض، وبالإضافة إلى تسليط الضوء على البنى التحتية المتطورة من مستشفيات ومدن طبية وكوادر محلية ودولية متميزة.. وتتفرد المملكة بوجود رافد استشـفائي مهم وجـاذب يتمثل فـي الاستشـفاء الروحي بوجـود الحرمين الشـريفين فـي مكة المكرمـة، والمدينـة المنـورة فضلًا عن الإرث الثقافـي والتراثـي الزاخر.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة مواضيع رئيسية محفزة مدعمة بجلسات مفتوحة، وحلقات نقاش، واجتماعات عمل ثنائية، وندوات وأوراق بحث، ومنتدى للباحثين الشباب، وعروض تقديمية، وورش عمل.
ويشارك في الملتقى القطاعان العام والخاص، ومقدمو خدمات ومنتجات الرعاية الصحية، ومراكز الاعتماد؛ لعرض التجارب الدولية في مجال السياحة الصحية، كما يوفر الملتقى الخيارات والوجهات الصحية المحلية والدولية لراغبي العلاج والاستشفاء عبر مجموعة منتقاة من مقدمي الحلول والخدمات وشركات وهيئات التأمين الصحي لتوفير أفضل التجارب والحلول لزائري الملتقى.