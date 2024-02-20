الرياض تطلق أول منصة للسياحة الصحية بالشرق الأوسط في أبريل القادم

وأشار إلى تسليط الضوء على أهمية المملكة كسوق عالمية واعدة للسياحة الصحية، وهو من أبرز أهداف الملتقى، وكذلك استعراض الفـرص الاسـتثمارية فـي قطاعـات السـياحة والرعايـة الصحيـة، إلى جانب ترويـج المشـاريع الكبـرى فـي قطاعـات السـياحة والاستشـفاء والرعايـة الصحية مثل أمالا، نيوم، البحر الأحمر وغيرها، وإبرام الاتفاقيات؛ ليكون قمة سنوية ومنصة عالمية جديـدة متميزة في صناعـة السـياحة الصحيـة وعاصمتها الرياض، وبالإضافة إلى تسليط الضوء على البنى التحتية المتطورة من مستشفيات ومدن طبية وكوادر محلية ودولية متميزة.. وتتفرد المملكة بوجود رافد استشـفائي مهم وجـاذب يتمثل فـي الاستشـفاء الروحي بوجـود الحرمين الشـريفين فـي مكة المكرمـة، والمدينـة المنـورة فضلًا عن الإرث الثقافـي والتراثـي الزاخر.