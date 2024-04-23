ماذا سيحدث للمخالفات غير المسددة بعد انتهاء فترة "التخفيض"؟.. "المرور" يُنهي الجدل

أنهى "المرور السعودي" الجدل حول عودة قيمة المخالفة غير المسددة بعد انتهاء فترة التخفيض 50%، التي تأتي ضمن مبادرة وزارة الداخلية بتخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
وردًّا على استفسار أحد المتابعين، بشأن قيمة المخالفات غير المسددة عقب انتهاء الفترة، قال حساب "المرور السعودي" على منصة "إكس" إنه في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض.
يُشار إلى أن مخالفات التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدر، أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، إضافة إلى تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة، لا تشملها مبادرة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50%.
ويسري التخفيض على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18 إبريل من عام 2024.