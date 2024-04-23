ماذا سيحدث للمخالفات غير المسددة بعد انتهاء فترة "التخفيض"؟.. "المرور" يُنهي الجدل

يُشار إلى أن مخالفات التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدر، أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، إضافة إلى تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة، لا تشملها مبادرة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50%.