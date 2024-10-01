بوسم "أنا قدوة".. تجمّع الشرقية الصحي يفعّل حملة التوعية بسرطان الثدي لعام 2024م

برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، فعّل تجمع الشرقية الصحي الحملة الوطنية الوزارية للتوعية بسرطان الثدي "رايتك وردية"، تزامنًا مع بداية الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر) لعام 2024م، بالتعاون مع العديد من الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة.
وأطلق تجمع الشرقية حملته تحت وسم: "أنا قدوة"، والهادف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الفردية وتمكين دور الفرد في إيصال الرسائل التوعوية حول أهمية الفحص المبكر للثدي، والذي يعد أولى سبل الوقاية والعلاج الناجح والفعال، إضافة لتعزيز دوره كقدوة لتعزيز اتباع سلوكيات صحية ونمط حياة صحي؛ من أجل تقليل نسبة الإصابة بسرطان الثدي، خصوصًا لدى الشابات من عمر 18 عامًا وأكثر، من خلال التركيز على دور المرأة في هذه الرحلة العلاجية وتعزيز تأثيرها تجاه من حولها من السيدات الأخريات؛ لتكون قدوةً لهم بالمبادرة لإجراء الفحص المبكر.
وتتضمّن الأهداف إبراز دور الرجل كقدوة لسيدات أسرته بتشجيعهن لعمل الفحص، وحث أرباب العمل ليكونوا قدوةً للنساء العاملات في منظماتهم، من خلال نصحهن وإرشادهن وتهيئة بيئة العمل الداعمة لهن للتوجه لمراكز الفحص والمبادرة بإجرائه للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
جدير بالذكر أن تجمع الشرقية الصحي يستهدف هذا العام من خلال حملته، المجتمع الوظيفي الذي له الدور الكبير في تعزيز صحة الموظفين داخل مكان العمل، من خلال تطويره للبرامج والأنظمة التي تسهم في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، سواءً للنساء العاملات لديهم أو لأهالي الموظفين.
وتعتمد الحملة هذا العام على المنصات الرقمية والقنوات الإلكترونية في الوصول للمستهدفين ونشر الثقافة الصحية حول سرطان الثدي، وذلك يأتي من حرص تجمع الشرقية الصحي على بذل الجهود التوعوية لتقليل نسبة وصول السيدات إلى المراحل المتقدمة في المرض، وتشجيعهن وتوفير سبل الحصول على خدمات الفحص المبكر بكل يسر وسهولة لهن.