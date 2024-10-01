بوسم "أنا قدوة".. تجمّع الشرقية الصحي يفعّل حملة التوعية بسرطان الثدي لعام 2024م

وأطلق تجمع الشرقية حملته تحت وسم: "أنا قدوة"، والهادف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الفردية وتمكين دور الفرد في إيصال الرسائل التوعوية حول أهمية الفحص المبكر للثدي، والذي يعد أولى سبل الوقاية والعلاج الناجح والفعال، إضافة لتعزيز دوره كقدوة لتعزيز اتباع سلوكيات صحية ونمط حياة صحي؛ من أجل تقليل نسبة الإصابة بسرطان الثدي، خصوصًا لدى الشابات من عمر 18 عامًا وأكثر، من خلال التركيز على دور المرأة في هذه الرحلة العلاجية وتعزيز تأثيرها تجاه من حولها من السيدات الأخريات؛ لتكون قدوةً لهم بالمبادرة لإجراء الفحص المبكر.