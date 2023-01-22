مدير الأمن العام: سيتم قريبًا تمكين تطبيق "كلنا أمن" المُطوَّر

ومن جهته، قال مدير الجوازات الفريق سليمان اليحيى: مبادرة #طريق_مكة خضعت لتجربة في عام 1438هـ وهي لا تقتصر على أعمال الجوازات فقط، وتعد التجربة الأولى عالميًا والفريدة من نوعها في إنهاء كافة إجراءات المسافرين.