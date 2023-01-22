محليات

مدير الأمن العام: سيتم قريبًا تمكين تطبيق "كلنا أمن" المُطوَّر

قال: تحقيق أعلى معدلات الأمن من أهم أهداف برنامج ضيوف الرحمن
مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي
مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي
سبق
سبق

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أن تحقيق أعلى معدلات الأمن والتنظيم من أهم أهداف برنامج ضيوف الرحمن، كاشفًا أنه سيتم قريبًا تمكين تطبيق #كلنا_أمن المطور.

وأضاف خلال مشاركته ضمن #الملتقى_العلمي_22 لأبحاث الحج والعمرة أن المنصات الذكية أسهمت في تمكين رجال الأمن من أداء أعمالهم بسرعة فائقة.

ومن جهته، قال مدير الجوازات الفريق سليمان اليحيى: مبادرة #طريق_مكة خضعت لتجربة في عام 1438هـ وهي لا تقتصر على أعمال الجوازات فقط، وتعد التجربة الأولى عالميًا والفريدة من نوعها في إنهاء كافة إجراءات المسافرين.

مدير الأمن العام
كلنا أمن
الفريق محمد البسامي

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