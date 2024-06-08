وصول الفوج الأول من حجاج فلسطين إلى مكة لأداء الفريضة

ونظمت الشركةُ حفلَ استقبال جرى خلاله تقديم سقيا ماء زمزم والهدايا والورود والقهوة السعودية والعبارات الترحيبية؛ حيث بلغ الفوجُ الأول من حجاج دولة فلسطين 850 حاجًّا من أصل 8000 حاج سيؤدون فريضة الحج لهذا العام.