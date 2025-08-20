"التعليم": الغياب دون عذر يحرم الطالب من الانتقال.. و10% الحد الأعلى في جميع المراحل

أكدت وزارة التعليم أن الانضباط هو سر النجاح، مشددة على أنه يؤهل الطالب للمنافسة والتميز ويدعم مشاركته في المناسبات الوطنية والدولية.
وأوضحت الوزارة في تغريدة مصوّرة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الغياب دون عذر يحرم الطالب من الانتقال، مبينة أنه في حال تجاوز الغياب 10% من أيام العام الدراسي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لا ينتقل الطالب إلى العام التالي، أما في المرحلة الثانوية فإن تجاوز النسبة نفسها يحرم الطالب من الانتقال إلى الفصل الدراسي التالي.
وشددت على أن إدخال بيانات الغياب يتم يوميًا عبر نظام "نور"، مؤكدة أن تقديم الأعذار عن الغياب من الطالب أو ولي الأمر يجب أن يكون خلال المدة النظامية مع إرفاق ما يثبت السبب، مثل تقرير أو إشعار من منصة "صحتي"، أو إشعار مرافقة، أو إشعار مراجعة، أو مشهد مشاركة.
كما أشارت الوزارة إلى أن درجة المواظبة في كشف الدرجات تُدوّن في حقل خاص ضمن بطاقة درجات الطالب، وتُعد جزءًا رسميًا منها.