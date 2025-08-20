"التعليم": الغياب دون عذر يحرم الطالب من الانتقال.. و10% الحد الأعلى في جميع المراحل

وشددت على أن إدخال بيانات الغياب يتم يوميًا عبر نظام "نور"، مؤكدة أن تقديم الأعذار عن الغياب من الطالب أو ولي الأمر يجب أن يكون خلال المدة النظامية مع إرفاق ما يثبت السبب، مثل تقرير أو إشعار من منصة "صحتي"، أو إشعار مرافقة، أو إشعار مراجعة، أو مشهد مشاركة.