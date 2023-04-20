"بيئة القنفذة" تضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري جنوب المحافظة

كما تم ضبط مخالفين للصيد بمركز رأس محيسن "شمال محافظة القنفذة ب 70 كيلو" بحوزتهم أكثر من 40 كيلو من أسماك الناجل التي تم صيدها أثناء فترة الحظر، وتم مباشرة الحالات من قبل المختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بناءً على البلاغات الوارد من قيادة حرس الحدود، وإعداد محاضر ضبط مخالفات نظام الزراعة، ومصادرة المصيد وبيعه بالمزاد العلني بسوق الأسماك المركزي بالمحافظة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.